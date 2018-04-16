Adana'da esrarengiz ölüm! Genç kızın cesedi, baraj gölünde bulundu

ADANA'DA ESRARENGİZ ÖLÜM! GENÇ KIZIN CESEDİ, BARAJ GÖLÜNDE BULUNDU

Adana'da 18 yaşındaki bir genç kızın gölde cesedi bulundu. 15 yıl önce gelini tarafından oğlu öldürülen kadın ise, genç kızın cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda göl kenarında gezen 3 genç kız gölün kıyı kısmında hareketsiz halde yatan bir genç kız olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi.