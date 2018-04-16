Büyükçekmece’de ikinci Albatros Parkı krizi

CHP
'li Büyükçekmece Belediyesi yine çok tartışılacak bir satışa imza attı. Tartışmalı bir şekilde imara açılan Albatros Parkı
'nın hemen bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 3.5 dönümlük arazi 7.5 milyon lira gibi cüzi bir rakama Ayhan Bacinoğlu isimli müteahhite satıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yakın arkadaşı olan olan Bacinoğlu'na yapılan satışın ardından arsanın etrafı metrelerce yükseklikteki koruyucularla çevrildi. Albatros Parkı'nda yaşanan gerilimin tekrar etmesinden korkan Başkan Akgün, hafriyatı gerçekleştiren kişilerin gece çalışması talimatını verdi. Hafriyat çılaşmaları sırasında arsada bulunan 50-60 yıllık çam ağaçları da kesilerek gece saatlerinde kamyonlarla taşındı. Olaya tepki gösteren Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Muhtarı Alkış Barış, Belediye Başkanı Hasan Aygün'ün konutunun hemen yanında bulunan arsada 'anıt ağaçların' kendini bilmez kişilerce kesildiğini belirterek İstanbul
Valiliği'ne şikayet dilekçesi verdi. Arsanın yok pahasına satılarak belediyenin zarara uğratıldığını da belirten Alkış, "Burası 7,5 milyona alınmış. Neredeyse çekirdek parası. 5 daireyle buranın arsa maliyeti karşılanır" diye konuştu.