CHP’li eski başkana taciz suçlaması

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde CHP
'nin eski ilçe Başkanı Hayri Uçkaç (62) liseli 6 kız öğrenciye elle ve sözle cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. İlçede market işletmecliği yapan Uçkaç'ın alışveriş yapmaya gelen kız öğrencilere "aşkım-canım-birtanem" şeklinde hitaplarda bulunarak masaj yapma bahanesiyle taciz ettiği iddia edildi. Uçkaç ise ifadesinde iddiaları reddederek işyerinden hırsızlık yapan bazı kız öğrencileri kovduğu için iftiraya uğradığını iddia etti.