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’li eski başkana taciz suçlaması

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 'nin eski ilçe Başkanı Hayri Uçkaç (62) liseli 6 kız öğrenciye elle ve sözle cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. İlçede market işletmecliği yapan Uçkaç'ın alışveriş yapmaya gelen kız öğrencilere "aşkım-canım-birtanem" şeklinde hitaplarda bulunarak masaj yapma bahanesiyle taciz ettiği iddia edildi. Uçkaç ise ifadesinde iddiaları reddederek işyerinden hırsızlık yapan bazı kız öğrencileri kovduğu için iftiraya uğradığını iddia etti.
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CHP’li eski başkana taciz suçlaması
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