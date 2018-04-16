Düzce’de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul ilinden uyuşturucu madde getireceği tespit edilen Ü.A. isimli şahsın kullandığı otomobil, Gümüşova ilçe merkezi D-100 karayolunda durduruldu. Yapılan üst ve araç aramasında toplam 971 adet uyuşturucu hap (extacy), 163 gram skunk diye tabir edilen uyuşturucu madde ve 1 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca şahsın ikamet ettiği, Düzce Merkez Beyciler Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramada 1 adet uyuşturucu hap (extacy), 6 adet içilmiş vaziyette sigaralık, yaklaşık 10 gram kenevir tohumu, bir adet terazi ele geçirildi.

Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.