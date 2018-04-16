Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Arazisi ev yapmaya elverişli olmayınca Rizeli zekasını konuşturdu

Arazisi ev yapmaya elverişli olmayınca li zekasını konuşturdu

’nin Pazar ilçesi Şendere Köyü’nde 49 yaşındaki Basri Solak isimli vatandaşın arazisi ev yapmaya elverişli olmayınca bulduğu yöntem görenleri şaşkına çevirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 09:35
Arazisi ev yapmaya elverişli olmayınca Rizeli zekasını konuşturdu

Kendilerine ait arazide ağabeyinin evinin hemen üst kısmında ev yapmaya başlayan Solak, evinin kolonlarından 4'ünü yerleştireceği yerde sorun yaşayınca pratik bir çözüm buldu. Solak, evinin 4 kolon direğini ağabeyinin evinin çatısından içeri alarak alttaki evin temelinin üzerine oturttu. Basri Solak bu şekilde kendisine yeni bir ev yapmış oldu.

''AĞABEYİMLE İÇ İÇE YAŞIYORUZ, SORUN OLMUYOR''

Bulduğu pratik çözümle ilgili açıklamalarda bulunan Basri Solak, "Arazi şartlarını görüyorsunuz, bölgedeki eğimden dolayı bu tip yerlerde ev konumlandırmak çok zor. Bizde mevcut olan imkanlarımızı değerlendirerek böyle bir yola başvurduk. Yaparken önce nasıl olur gibi telkinlerde bulunuldu ama aşağıdaki evin temeli 4 kat üzerine atıldığı için geriye doğru inşaatı sürdürdük. Hiçbir sorun olmadı çokta güzel oldu. Ağabeyimle iç içe yaşıyoruz, sorun olmuyor" ifadelerini kullandı.

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arazisi ev yapmaya elverişli olmayınca Rizeli zekasını konuşturdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN