ERZURUM'DA ARKADAŞININ TEKMESİ HAYATINI KURTARDI

Erzurum'da, yaklaşık 6 ay önce arkadaşının vurduğu tekmenin ağrısıyla gittiği hastanede sağ bacağında kötü huylu kemik tümör tanısı konulan 10 yaşındaki Yunus Dızman, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisinden Dr. Öğr. Üyesi Kutsi Tuncer, yaptığı açıklamada, Dızman'ın kendilerine sağ uyruğundaki ağrı şikayetiyle geldiğini ifade ederek, "Hastanın MR ve filmlerinde kötü huylu kemik tümöründen şüphelendik ve öyle oldu. Bu tümör, çocukluk çağında sık görülen ve erken tanı konulmaz ise hayati fonksiyonları etkileyebilen tümör. Geç kalınsaydı metastaz denen diğer hayati organlara yayılımla hasta ölebilirdi veya en iyi ihtimalle bacağı kesilirdi." dedi.