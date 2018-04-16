İntihar edecek biri değildi

Milli Tank Projesi
'nde kritik bir görevde yer aldığı sırada şüpheli şekilde aracında ölü bulunan ASELSAN
mühendisi Hüseyin Başbilen
'in iş arkadaşlarının ifadeleri genç mühendisin intihar
eğiliminde olmadığını ortaya koydu. İşte o ifadeler: ASELSAN A.Ş. Mekanik Optik Tasarım Müdürü İhsan Özsoy: 1988'den beri ASELSAN A.Ş.'de çalışırım. Hüseyin Başbilen1997'de ASELSAN'a mühendis olarak girdi. 1997'den ölümüne kadar benim müdürlüğünü yaptığım ve sorumlusu olduğum birimlerde çalıştı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Milli Tank Projesi vardı. Bu proje kapsamında ASELSAN ile Tank Atış Kontrol Sistemi
geliştirilmesi hususunda anlaşma yaptık. Bu projede Hüseyin çalışmaya başladı. Üç ay kadar çalıştıktan sonra malum olay meydana geldi ve Hüseyin vefat etti. Hüseyin'in çalışmaları çantasında bulunup eşi tarafından kurumumuza teslim edildi. Teslim edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yoktur. Hüseyin bu belgeler ve çalışmalarla ilgili bilgi aktarımı yapacaktı. Hüseyin işyerinde hem şirket yönetimiyle hem de mesai arkadaşlarıyla uyumlu çalışırdı. Hüseyin'den herhangi bir sorun yansımazdı. Tertipli, düzenli, disiplinli bir mühendisti. İşini iyi yapmaya çalışırdı. Mükemmeliyetçiydi. Hayata bağlı, neşeli bir insandı. Bildiğim kadarıyla psikolojik sorunu yoktu... Hüseyin'in eşi daha önce arayıp Hüseyin'in gelip gelmediğini hiç sormamıştı. Sadece Hüseyin'in kaybolduğu gün sordu... ÇOK ÇALIŞKANDI ASELSAN A.Ş.'de Program Müdürü olarak çalışan Hikmet Balcı:
Hüseyin'in işe
gelmeyip, kaybolduğu
gün toplantımız vardı.
Ekip liderleri toplanıp,
karşılıklı planlamaya
yönelik konuşmalar
yapacaklardı. Hüseyin;
çalışkan, disiplinli ve
işini seven bir mühendisti.
Bize pek özel
hallerini anlatmazdı,
açılmazdı. EKİP LİDERİYDİ ASELSAN mühendisi Mehmet Işıklar:
2006'da Hüseyin, tank
atış kontrol sistemi
projesinin mekanik
tasarım ekip lideriydi.
Proje yeni bir projeydi.
Ben ölümüne kadar
Hüseyin'in psikolojik
bir rahatsızlığının
olduğunu bilmiyordum.
Böyle bir görüntüsü
de yoktu. Gayet
normal bir insandı.
Her şeyiyle normaldi. SON GÜNÜ ANLATTI ASELSAN Optik Tasarım Mühendisi Hande Balcı:
Hüseyin
ile masalarımız yan
yanaydı. Her gün birbirimizi
görürdük.
Kaybolduğu günden
bir gün önce yani
perşembe günü çok
durgundu. Hatta biz
odada birkaç arkadaş
otururken Hüseyin'e
seslendik. 2-3 kez
seslenmemize rağmen
duymadı.