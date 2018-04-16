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edecek biri değildi

’nde çalışırken esrarengiz şekilde aracında ölü bulunan çalışanı ’in iş arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı. Arkadaşları genç mühendisin çok başarılı olduğunu ve kritik bir görevde yer aldığını anlattı

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
İntihar edecek biri değildi
'nde kritik bir görevde yer aldığı sırada şüpheli şekilde aracında ölü bulunan mühendisi 'in iş arkadaşlarının ifadeleri genç mühendisin eğiliminde olmadığını ortaya koydu. İşte o ifadeler: ASELSAN A.Ş. Mekanik Optik Tasarım Müdürü İhsan Özsoy: 1988'den beri ASELSAN A.Ş.'de çalışırım. Hüseyin Başbilen1997'de ASELSAN'a mühendis olarak girdi. 1997'den ölümüne kadar benim müdürlüğünü yaptığım ve sorumlusu olduğum birimlerde çalıştı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Milli Tank Projesi vardı. Bu proje kapsamında ASELSAN ile geliştirilmesi hususunda anlaşma yaptık. Bu projede Hüseyin çalışmaya başladı. Üç ay kadar çalıştıktan sonra malum olay meydana geldi ve Hüseyin vefat etti. Hüseyin'in çalışmaları çantasında bulunup eşi tarafından kurumumuza teslim edildi. Teslim edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yoktur. Hüseyin bu belgeler ve çalışmalarla ilgili bilgi aktarımı yapacaktı. Hüseyin işyerinde hem şirket yönetimiyle hem de mesai arkadaşlarıyla uyumlu çalışırdı. Hüseyin'den herhangi bir sorun yansımazdı. Tertipli, düzenli, disiplinli bir mühendisti. İşini iyi yapmaya çalışırdı. Mükemmeliyetçiydi. Hayata bağlı, neşeli bir insandı. Bildiğim kadarıyla psikolojik sorunu yoktu... Hüseyin'in eşi daha önce arayıp Hüseyin'in gelip gelmediğini hiç sormamıştı. Sadece Hüseyin'in kaybolduğu gün sordu...

ÇOK ÇALIŞKANDI

ASELSAN A.Ş.'de Program Müdürü olarak çalışan Hikmet Balcı: Hüseyin'in işe gelmeyip, kaybolduğu gün toplantımız vardı. Ekip liderleri toplanıp, karşılıklı planlamaya yönelik konuşmalar yapacaklardı. Hüseyin; çalışkan, disiplinli ve işini seven bir mühendisti. Bize pek özel hallerini anlatmazdı, açılmazdı.

EKİP LİDERİYDİ

ASELSAN mühendisi Mehmet Işıklar: 2006'da Hüseyin, tank atış kontrol sistemi projesinin mekanik tasarım ekip lideriydi. Proje yeni bir projeydi. Ben ölümüne kadar Hüseyin'in psikolojik bir rahatsızlığının olduğunu bilmiyordum. Böyle bir görüntüsü de yoktu. Gayet normal bir insandı. Her şeyiyle normaldi.

SON GÜNÜ ANLATTI

ASELSAN Optik Tasarım Mühendisi Hande Balcı: Hüseyin ile masalarımız yan yanaydı. Her gün birbirimizi görürdük. Kaybolduğu günden bir gün önce yani perşembe günü çok durgundu. Hatta biz odada birkaç arkadaş otururken Hüseyin'e seslendik. 2-3 kez seslenmemize rağmen duymadı.
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