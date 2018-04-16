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'den lulara uyarısı

, Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10.00 ile 17 Nisan Salı günü 06.00 saatleri arasında 20 saat süreyle Güngören, , , Bahçelievler ve ilçelerinin bazı noktalarında yapılacağını duyurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 17:10
İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı
tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Su alamayacak bölgeler şöyle:

Güngören: Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı

ESENLER: Fatih ve Tuna Mahalleleri

BAKIRKÖY: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım,Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

BAHÇELİEVLER: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri

BAĞCILAR: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri."
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İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı
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