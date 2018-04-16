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Son dakika: 'da alarmı!

Son dakika haberi... Büyükçekmece'de boş bir araziye içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen variller bırakıldı. Olay yerine giden ekipleri varilleri inceliyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:29 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 17:51
Son dakika: İstanbul'da kimyasal atık alarmı!

Edinilen bilgilere göre olay, Büyükçekmece Eskice köyünde yaşandı. Köydeki boş araziye bırakılan 10 varil, vatandaşların dikkatini çekti. Köylülerin belediyeye haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen varilleri incelemesi sürüyor.

Büyükçekmece'de daha önce de yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenen koyun ve tavuklar telef olmuştu.

Büyükçekmece'de kimyasal şüphe

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Son dakika: İstanbul'da kimyasal atık alarmı!
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