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'da operasyonu: 4 gözaltı

’da düzenlenen operasyonlarında 200 bin adet uyuşturucu hap, 1 buçuk kilo eroin ve 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 11:01

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy'de madde ticareti yapıldığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 ev ve 1 otomobile baskın düzenledi. Baskında adreslerde ve araçta yapılan aramada 200 bin adet uyuşturucu hap, 1 buçuk kilo eroin ile 1 kilo 600 gram kokain ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, ticareti ile bağlantılı olduğu değerlendirilen İ.S.D., R.O., Z.A.D. ve R.O. adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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