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'de kan donduran cinayet çözüldü! İşadamını, eşi ve çocukları öldürmüş

Geçtiğimiz günlerde ’deki ormanlık alanda yanmış aracının içerisinde tanınmayacak haldeki cesedi bulunan işadamı Murat Ö.’yü eşi ve 2 çocuğunun öldürdüğü ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 10:33
İzmir'de kan donduran cinayet çözüldü! İşadamını, eşi ve çocukları öldürmüş

İZMİR'DE KAN DONDURAN CİNAYET ÇÖZÜLDÜ! İŞADAMINI, EŞİ VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRMÜŞ

Geçtiğimiz günlerde 'deki ormanlık alanda yanmış aracının içerisinde tanınmayacak haldeki cesedi bulunan işadamı Murat Ö.'yü eşi ve 2 çocuğunun öldürdüğü ortaya çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde dün sabah saatlerinde 2 tarım işçisi tarafından Ahmetli Köyü ile Zeytinköy arasında bulunan dağ yolunda yanmış bir aracın içerisinde ceset bulunmuştu. Cesedin tanınmayacak halde olmasından dolayı kimliğini belirlemekte güçlük çeken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Murat Ö'ye ait olan 35 TTG 35 plakalı aracın içerisindeki ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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İzmir'de kan donduran cinayet çözüldü! İşadamını, eşi ve çocukları öldürmüş
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