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'da 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

'da dün D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 14:15

Kaza, dün saat 16.45 sıralarında D-100 karayolu Pendik istikameti Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. Murat Polat'ın kullandığı 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden Alaattin Gündoğdu'nun kullandığı tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilin içinde bulunan sürücü Murat Polat, Gülperi Polat, Esengül Kaya ile üzerinde kimlik çıkmayan bir kişi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan Gülbeyaz Polat ise hastaneye kaldırıldı.

TUR OTOBÜSÜ YALOVA'YA GİDİYORDU

Kazada arka tarafından maddi hasar gören tur otobüsünün bir gezi için İstanbul'dan Yalova'ya gittiği ve otobüste de yolcusunun olduğu öğrenildi. Kazadan sonra otobüs sürücüsü Alaattin Gündoğdu ise gözaltına alındı.

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Kartal'da 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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