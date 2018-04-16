Kartal’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Kartal
'da
meydana gelen kaza
da 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. D-100 karayolu Kartal Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada Murat Polat
'ın kullandığı otomobil, önünde seyreden Alaattin Gündoğdu'nun kullandığı tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Murat Polat ile otomobildeki Eren Polat, Gülperi Polat ve Esengül Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Gülbeyaz Polat da hastanede tedavi altına alındı.