Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kartal’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

’da feci : 4 ölü, 1 yaralı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Kartal’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
'da meydana gelen da 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. D-100 karayolu Kartal Köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada 'ın kullandığı otomobil, önünde seyreden Alaattin Gündoğdu'nun kullandığı tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Murat Polat ile otomobildeki Eren Polat, Gülperi Polat ve Esengül Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Gülbeyaz Polat da hastanede tedavi altına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN