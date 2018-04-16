Kokoreççinin ihmali 5 genci öldürdü

Nevşehir
'de, kokoreç almak isteyen sürücünün yol kenarına park ettiği kamyonete arkadan çarpan otomobilde 5 üniversite öğrencisi can verdi. Kaza, önceki gece Nevşehir-Ürgüp karayolunun Uçhisar kavşağında meydana geldi. Tugay İçöz (22) yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki midibüsten kokoreç almak için duran Murat Öztürk
(26) yönetimindeki kamyonete çarptı. Otomobildeki Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, Salim Burak İçöz (19), Tarık Öztürk (24), Gamze Aktoprak (21) ve Gülbahar Pektaş (22) yaşamını yitirdi. Bu kazanın hemen ardından aynı yerde 4 kişinin daha yaralandığı bir başka kaza yaşandı. Öte yandan Uçhisar Belediyesi'nin midibüste satış yapan kokoreççi Yüksel Ferveren'e yol kenarında durup satış yapmasını yasakladığı ortaya çıktı. Kokoreççinin ise bu nedenle BİMER'e başvurup belediyeyi şikâyet ettiği kaydedildi. kazanın ardından kokoreççi Ferveren'in ifadesine başvuruldu. Alparslan KÖRÜKÇÜ - Tarık YILMAZ