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'da operasyonu

'da düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 14:46 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 14:59
Ordu'da fuhuş operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 11 Nisan'da Ünye ilçesinde yapılan operasyonunda gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamladı.

Şüphelilerden 14'ü serbest bırakılırken, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14'ü ise Ünye Adliyesine çıkarıldı.

Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

FUHUŞTAN KAZANDIKLARI PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

'da 11 Nisan'da çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda 28 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen toplam 95 bin 550 TL, 3 bin 100 dolar, 150 avro, 200 Gürcistan larisi, 2 altın kolye, 2 altın bileklik, altın zincir, 2 altın yüzük, kurusıkı tabanca, 6 fişek ele geçirilmişti.

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Ordu'da fuhuş operasyonu
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