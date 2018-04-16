Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

-Ankara karayolu Havza Küçük Sanayi Sitesi yan yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:09 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 15:11
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, - Ankara karayolu, Havza Küçük Sanayi Sitesi yan yolunda meydana geldi. Ahmet Er (57) yönetimindeki 55 H 2878 plakalı otomobil ile Yılmaz Keskin (36) yönetimindeki 55 H 7440 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Er ve yanında bulunan Rahim Pehlivan (60) ile minibüs sürücüsü Keskin ve yanındaki Gökhan Aktaş (34) hafif yaralandı.



KURTARILAMADILAR

Yaralılardan otomobil içinde sıkışan ve Havza İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Ahmet Er ile Rahim Pehlivan, kaldırıldıkları Havza Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kartal'da 4 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN