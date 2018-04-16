Samsun'da polisi gören şüpheli uyuşturucuyu kız arkadaşının çantasına attı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ümit O. isimli şüpheli takibe alındı. Ekipler, şüphelinin İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde bir otomobilden kız arkadaşı olduğu iddia edilen Duygu Ç. ile indiğini görünce, ikiliyi yakalamak için harekete geçti.

KIZ ARKADAŞININ ÇANTASINA KOYDU

Polislerin geldiğini görerek panikleyen ve üzerine bulunan 1362 adet extacy hapı kız arkadaşının çantasına koyan Ümit O. ve kız arkadaşı Duygu Ç., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen Duygu Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ümit O. ise tutuklanarak

cezaevine gönderildi.