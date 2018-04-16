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, telefon aldırdığı kadını bir daha arayınca...

'un Bafra ilçesinde, kendisini komiser olarak tanıtan D.N., kandırarak telefon aldırdığı kadını bir kez daha arayınca yakayı ele verdi. Dolandırıldığını anlayan kadın akrabalarını arayıp i yakalattı. Linç edilmek üzere olan sahte komiseri, olay yerine gelen polis kurtardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 20:04 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 20:05
Sahte komiser, telefon aldırdığı kadını bir daha arayınca...

'un Bafra ilçesinde kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıyı linç edilmekten polis kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kendisini komiser olarak tanıtan D.N. (45) isimli şahıs bir süre önce M.Ö. isimli kadını kandırarak telefon aldırdı.

TELEFON ALDIRDIĞI KADINDAN YİNE PARA İSTEDİ

Aldığı telefonu 600 liraya satan , M.Ö isimli kadını tekrar arayarak para istedi.

Dolandırıldığını anlayan M.Ö., oğlu ve kardeşini arayarak durumu bildirdi. Hacınabi Mahallesi Karabiber Sokak'ta M.Ö'nün oğlu ve kardeşi tarafından dövülen sahte komiser D.N., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarıldı.

Olay sonrası Bafra Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan sahte komiser gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Sahte komiser, telefon aldırdığı kadını bir daha arayınca...
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