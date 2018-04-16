‘Şişe atma’ cinayeti

Adana'nın Seyhan ilçesinde Fırat Ünlü (19), yolda yürürken aralarında şakalaşan bir grup tarafından önüne yanlışlıkla atılan şişeden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma büyümeden sona erdi. Fırat Ünlü, daha sonra yanına arkadaşları Halil İbrahim Yüknük (19), Hasan Durak (21), Celal Koçak (19) ve M.S.Ö.'yü de alarak tartıştığı grupla konuşmaya gitti. O sırada tesadüfen yoldan otomobille geçen Ömer Balcı'yı (19) tartıştığı gruptan zanneden Fırat Ünlü ve arkadaşları aracın önünü kesti. Sürücü Ömer Balcı ve Fırat Ünlü arasından yaşanan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. "M.S.Ö.'nün (17) kullandığı silahtan çıkan kurşun aracın ön koltuğunda oturan Gökay Tunç'a isabet etti. Talihsiz genç hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden katil zanlısı M.S.Ö. ve Fırat Ünlü tutuklandı

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