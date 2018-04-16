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Sular çekilince ovaya dönüştü

Bir zamandan üzerinde teknelerin gezdiği, su şenliklerinin yapıldığı baraj gölü, beklenen su toplanmayınca ovaya dönüştü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 17:04
Sular çekilince ovaya dönüştü

'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya baraj gölü son yılların en kurak günlerini yaşıyor. Kış aylarının sonlarında karların erimesi ile dolan baraj bu yıl kar yağmayınca dolmadı. Türkiye'nin en büyük 40 Hidroelektrik Santralinden birisi olan Kılıçkaya'da beklenen su toplaması gerçekleşmeyince 64,4 kilo metre karelik göl alanı, gözün alabildiğince uzanan bomboş bir ovaya döndü. Bugünlerde ovaya dönüşen alan normal mevsimlerde 1 milyar 400 milyon 390 bin metre küp su depolama kapasitesine sahip. Bugünlerde büyük bir ovada dönüşen alan üzerinde geçtiğimiz yıllarda bu tarihlerde tekneler geziyor su şenlikleri yapılıyordu.

1 AY ÖNCE SU DOLMUŞ OLMASI GEREKİRDİ

Vatandaşlar baraj gölünde en kurak dönemin yaşandığını belirterek, "Kış aylarında sular çekilip karların erimesi ile göl su tutmaya başlar. Yaklaşık bir ay önce bu alanın sularla dolmuş olması gerekirdi. Bu yıl gölün dolması gecikti. Su dolunca gözün gördüğü bu alan tamamen sularla kaplanır" dediler.

Suşehri sakinleri ilerleyen günlerde barajın dolmasını dört gözle bekliyor.

Artık Kötü köylü olmak istemiyorlar

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Sular çekilince ovaya dönüştü
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