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Tarihi caminin esareti bitti

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Tarihi caminin esareti bitti
Üsküdar Meydanı'na 1506 yılında tarafından yaptırılan Selman , sonraki dönemlerde tarihi duvarları yıkılarak eklenen dükkanlardan temizlendi. 'nin düzenleme projesi kapsamında gerçekleştirilen yıkımın ardından yıllardır gizli kalan tarihi eser yeniden gün yüzüne çıktı. Molozların kaldırılmasının ardından tarihi cami ve yanında bulunan Horhor Çeşmesi'nin restorasyona alınacağı öğrenildi. Restorasyonun ardından cami yeniden eski ihtişamına kavuşacak.
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Tarihi caminin esareti bitti
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