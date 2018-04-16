Tarihi caminin esareti bitti

Üsküdar
Meydanı'na 1506 yılında Selman Ağa
tarafından yaptırılan Selman Ağa Camisi
, sonraki dönemlerde tarihi duvarları yıkılarak eklenen dükkanlardan temizlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin Üsküdar Meydanı
düzenleme projesi kapsamında gerçekleştirilen yıkımın ardından yıllardır gizli kalan tarihi eser yeniden gün yüzüne çıktı. Molozların kaldırılmasının ardından tarihi cami ve yanında bulunan Horhor Çeşmesi'nin restorasyona alınacağı öğrenildi. Restorasyonun ardından cami yeniden eski ihtişamına kavuşacak.