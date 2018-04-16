Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Düzce'de tartıştığı arkadaşını otomobille ezerek öldürdü

'de tartıştığı arkadaşını otomobille ezerek öldürdü

'de birlikte alkol aldığı arkadaşı 'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın sonunda, otomobille ezerek öldürdü. Polis tarafından yakalanan Sivrikaya, tutuklandı.

DHA AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 17:26
Düzce'de tartıştığı arkadaşını otomobille ezerek öldürdü

Beyciler Mahallesi Mavi Hilal Evleri mevkiinde gece ormanlık alanda otomobil içinde alkol alan ile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Değerli elindeki içki şişesi ile arkadaşı Sivrikaya'nın kafasına vurdu ve otomobilden inerek kaçmaya başladı. Kerim Sivrikaya ise otomobilini hareket ettirip Rıdvan Değerli'yi kovalamaya başladı. Sivrikaya kısa süre sonra yakaladığı Değerli'yi aracıyla çarparak yere düşürdü. Kerim Sivrikaya ardından otomobiliyle Rıdvan Değerli'yi ezip, olay yerinde bırakarak kaçtı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar sabah Rıdvan Değerli'ye ait cesedi fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptıkları araştırmada olayın olduğunu belirledi. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde ilk olarak Değerli'ye çarpan aracın plakası tespit edildi, sonra araç bulundu. Arkadaşını otomobille ezen Kerim Sivrikaya yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyette yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te 2 çocuğunu öldüren kadın, üçüncü çocuğunu doğurmak istiyor
Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var? İşte ülkelerin savaş uçakları sayısı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Düzce'de tartıştığı arkadaşını otomobille ezerek öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN