Teşvikiye Camisi’nde restorasyon yangını

Nişantaşı'da bulunan ve geçtiğimiz kasım ayında restorasyon çalışmaları nedeniyle ibadete kapatılan tarihi Teşvikiye Camisi
'de dün akşam saatlerinde yangın
çıktı. Camiden dumanların yükseldiğini görenler, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar ve işçiler de yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Bu sırada caminin minaresinden çıkan siyah dumanlar İstanbul
'un birçok ilçesinden görüldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için cami içinde inceleme yaptı. KASIM AYINDA RESTORASYONA ALINDI
Görgü tanığı Ali Samet Kara, "Camiden dumanların yükseldiğini görünce hemen koşarak camiye gittim. Eski imamlar odasından dumanlar yükseliyordu. İşçilerin de yardımıyla yangına tüplerle müdahale ettik" dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyona alınan camide çalışmalar geçtiğimz kasım ayında başladı. Cami ibadete kapatılarak çevresinde şantiye alanı oluşturuldu. 650 gün sürmesi planlanan restorasyonun 2019'un Eylül ayında bitirimlesi planlanıyor.