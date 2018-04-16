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Tosun'un keyfi yerinde!

'ın firari CEO'su 'ın Dubai'nin en lerinden 'da çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Aydın'ın yanında Dubai'deki adamlarından biri de var. Otelde gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 07:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 07:14

adı altında onbinlerce kişinin milyonlarca lira dolandırılmasına ilişkin soruşturmanın bir numaralı faili , Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin'de görünen Aydın'ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dubai'de de

Mehmet Aydın'ın Dubai'nin en lüks otellerinden 'da çekilmiş bir fotoğrafına ulaşıldı. Otelin 'Aquaventure' adlı su parkında görülen Aydın'ın yanında Dubai'deki adamlarından biri de var. Otel, Dubai'nin en lüks ve pahalı otellerinden biri... Gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor. Aydın fotoğrafta yanındaki adamıyla su parkında eğlenirken görülüyor.

Bitcoin işlemlerine devam

Milliyet.com.tr, Mehmet Aydın'ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylara da ulaştı. Bu detaylara göre Aydın'ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin var. Aydın bu bitcoinleri iki parça halinde yönetiyor. Birden fazla hesaptan da Aydın'ın hesabına akış var...

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında son olarak aralarında organizasyonun muhasebeciliğini yapan K.K'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

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