Van’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor!

VAN'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMIYOR!

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda üzerine Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo'nun da katkısıyla 3 Kilo 854 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzendi.