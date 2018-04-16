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’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda üzerine Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo’nun da katkısıyla 3 Kilo 854 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 17:54
Van’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor!

VAN'DA UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRILMIYOR!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda üzerine Narkotik Madde Arama Köpeği Bozo'nun da katkısıyla 3 Kilo 854 Gram Metamfetamin Maddesi ele geçirildi. Operasyonda İran uyruklu oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzendi.

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Van’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor!
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