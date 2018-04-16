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'ta lisede korku dolu anlar! Kız öğrenci, 3'üncü kattan atlayarak ağır yaralandı

'ın Kozlu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen lise öğrencisi G.E. (15), okulun 3'üncü katından atlayarak intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan G.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 12:29
Zonguldak'ta lisede korku dolu anlar! Kız öğrenci, 3'üncü kattan atlayarak ağır yaralandı

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçedeki bir lisede meydana geldi. Sabah okula giden G.E., 5 katlı okulun 3'üncü katından kendini boşluğa bıraktı. Diğer öğrencilerin bağırması üzerine bahçeye çıkan öğretmenler G.E.'yi baygın halde kanlar içersinde yerde buldu.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, G.E.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırdı. G.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ayrıca G.E.'nin atlamadan önce not bıraktığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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