Altı otomobili parçalayan TIR, eve daldı

İSTANBUL
Fatih'te akıllara durgunluk veren olay önceki akşam 22.15 sıralarında Molla Hüsrev Caddesi Rağbet Sokak'ta yaşandı. TIR sürücüsü, sokağa girdikten sonra durmayıp yoluna devam edince park halindeki araçlara ve bir evin duvarına çarptı. Sofular Caddesi'nde sıkışarak duran TIR'ın arkasından koşan vatandaşlar sürücüyü araçtan indirdi. Olay yerine gelen polisler, sürücüyü gözaltına aldı. Mahalle sakinlerinden Mustafa Ermiş, "Kazadan önce hızlı şekilde gelip burada duruyor, aniden hızlanıyor. 4-5 araca seri bir şekilde vurdu. Durması gerekirken daha da hızlandı. Ardından sağdaki evin köşesine vurdu. Önüne bir çocuk, bir insan ya da bir araç çıksa durmak istese bile duramayacak" dedi. Otomobili hasar gören Hasan Çiçekler ise, "Polisten mi kaçmış ne yapmışsa, canlı bomba gibi önüne kim geldiyse almış götürmüş" diye konuştu. Öte yandan, sürücüyü TIR'dan indiren vatadaşlar, şahsın uyuşturucu madde içtiğini iddia etti. Barış SAVAŞ
/ SABAH