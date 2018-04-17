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'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu

'da başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle haksız kazanç elde ettiği iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 11:15
Antalya'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından başkalarına ait kredi kartı bilgisini ele geçirerek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki bir ofise düzenlenen operasyonda, A.A, M.A.Ç, E.K. ve S.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.A'nın yedi, M.A.Ç'nin ise üç suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Aramalarda farklı kişi ve bankalara ait yaklaşık 40 kredi kartı, cebe havale işlemlerinde kullandığı değerlendirilen 30 sim kart, sahte kimlik üretmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen laminasyon kaplama makinesi, tabanca, dört sahte sürücü belgesi, başka ülkelere ait sahte kimlik kartları ve sürücü belgeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanarak haksız kazanç elde etmek"ten adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Antalya'da kredi kartı dolandırıcılığı operasyonu
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