Babasını, kız kardeşi ve annesi için öldürmüş!

Antalya'da kız kardeşi ve annesine kötü davrandığını öne sürdüğü babasını silahla öldüren sanığına 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Ali Kuru, müştekiler Mevlüt ile Ramazan Kuru ve taraf avukatları katıldı.

"ÜZGÜNÜM" DEDİ



Son kez söz verilen sanık Kuru, Allah'ın yarattığı bir canı almak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu söyledi.

Kararın açıklandığı duruşmada, olayın haksız tahrik altında gerçekleştirildiği kanaatine varan heyet, duruşmadaki tutum, davranışlarını da göz önünde bulundurduğu sanığı, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Ömer Ali Kuru, Korkuteli ilçesinde 7 Ağustos 2017'de babası Şaban Kuru'yu silahla öldürmüştü.