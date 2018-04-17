Boşandığı eşi vurdu 1 hafta sonra öldü

İstanbul
'da yeni boşandığı Vedat H. tarafından silahlı saldırıya uğrayan Derya Çolak dün hayatını kaybetti. Boşanma sonrası Esenyurt
'ta ablasının evinde kalan Çolak, iş bularak çalışmaya başlamıştı. Geçen hafta pazartesi günü Talatpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıkarak işe giden Çolak, boşandığı Vedat H.'nin saldırısına uğradı. Çolak ile tartışan Vedat H., tabancısını çıkartarak kadına art arda ateş etti. Ardından silahı kafasına dayayan saldırgan, intihara teşebbüs etti. Çolak ve Vedat H. hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Derya Çolak dün hayatını kaybetti. Çolak'ın ikinci evliliği olduğu, ilk evliliğinden de bir çocuğu olduğu öğrenildi. Vedat H.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.