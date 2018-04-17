CHP’li eski başkan hakkında tüyler ürperten taciz iddiaları

Kahramanmaraş
'ın Göksun ilçesinde "çocuğun cinsel istismar
ı"' suçundan önceki gün tutuklanan eski CHP
İlçe Başkanı Hayri Uçkaç
(62) hakkındaki iddialar tüyler ürpertti. Uçkaç'ın, kendisine ait markete gelen küçük yaştaki kız öğrencilerden birinin dudağına krem sürdüğü, diğer bazılarını masaj yapma bahanesiyle elle taciz ettiği, markette çalışması karşılığında para ve kalacak yer temin edebileceği iddiaları polis tutanaklarına geçti. Cinsel istismar suçundan tutuklanan Uçkaç'ın Göksun Şehit Fatih Özdil Polis Merkezi Amirliği'nde 4 Nisan'daki sorgusunda verdiği tüyler ürperten ifadeler kayıtlara geçti. Polis, mağdur kız çocukları E.G., D.G.S., F.N.S., E.Ö., S.K. ve K.K.'nin ifadeleri doğrultusunda Hayri Uçkaç'a sorular yöneltti. E.G.'nin ifadesine göre, market sahibi Uçkaç ilk başlarda babacan tavırla çocuklara yakınlık kurdu, sonradan ise "aşkım, canım, birtanem"' diye hitap etti. Masaj bahanesiyle E.Ö.'nün omuz ve bacaklarına dokundu, küçük kıza birlikte şarap içme teklifinde bulundu. Üstelik kıza, "Ben sarhoş olursam ve kendimden geçersem sana ne yaparım. Seni rüyamda gördüm, uçurumdan düşüyordum. Beni kurtardın. Sen benim kurtarıcı meleğimsin" dedi ve marketin arka bölümünde 20 TL para verdi. E.Ö.'nün parayı kabul etmemesi üzerine ise, "Hayır hayır, olur mu öyle şey hayatım, Emoşum" dedi. Aynı şekilde masaj bahanesiyle S.K.'nin de bacak ve omuzlarına dokundu, kızlara işyerinde sigara içebilmeleri için izin verdi. "GİTME, BURADA YAT"
Uçkaç, K.K. adlı kız çocuğuna, "Buradan gitme. Arka tarafta yat" dedi. D.G.S.'nin ifadesine göre Uçkaç, marketin arka bölümünde bir öğrencinin dudaklarına krem sürdü. K.K.'nin D.G.S.'ye anlatımına göre Uçkaç, marketin arkasında başörtülü bir kadınla yakınlaştı, kendilerini gören K.K.'ye ise, "Gitme, burada çalış. Maaşını veririm, arka tarafta da yatarsın" dedi. Marketteki masaj aletiyle K.K.'ye masaj yaptı. Ardından elle mesaj yapmaya devam etti ve göğüs kısmına dokundu. S.K. ve F.N.S.'nin de özel yerlerine dokundu, kızların tepkisiyle karşılaştı. Uçkaç'ın, MP3 cihazı almak isteyen K.K.'ye de, "Al canım. Ben vereyim öde aşkım" diyerek para verdiği de ileri sürüldü. SABAH