Eşi ve çocukları diri diri yaktı

İzmir
'in Torbalı ilçesinde geçen cumartesi akşamı Ahmetli ile Zeytinköy arasındaki ormanlık alandan geçen tarım işçileri, içinde bir kişiyle birlikte yakılmış bir otomobil gördü. Aracın plakasından, Torbalı'da tuğla fabrikası bulunan evli ve iki çocuk babası işadamı Murat Öğüt'e (46) ait olduğunu belirleyen jandarma, cesedi kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Öğüt'ün 26 yıllık eşi Öznur Öğüt'ün cumartesi günü polise giderek eşinin kaybolduğu ihbarında bulunduğunu tespit eden jandarma, MOBESE kameralarını inceledi. Olay gecesi işadamının aracı ile başka bir otomobilin aynı anda evin önünden hareket ettiğini belirledi. Bunun üzerine Öznur Öğüt, oğulları Hadi Öğüt (24) ve Batuhan Öğüt (19) ile Coşkun Gündüz gözaltına alındı. Öğüt ailesine yardım eden ve çocukların da arkadaşı olan Coşkun Gündüz ifadesinde cinayet
i itiraf ederek, "Anne ve oğulları, Murat Öğüt'ün içeceğine önce uyku hapı koyup uyutmuşlar. Daha sonra da bayıltıcı iğne yapmışlar. Ben eve geldiğimde Murat Öğüt halının üzerinde yatıyordu. Halıya sarıp ormanlık alana götürdük. Sonra da Ahmetli köyü ile Zeytinköy arasındaki dağ yolunda Murat Öğüt'ün içinde bulunduğu aracı ateşe verdiler" dedi. Cinayetin neden işlendiği netleşmezken, Murat Öğüt ile eşi Öznur Öğüt arasında son zamanlarda geçimsizlik yaşandığı bildirildi.