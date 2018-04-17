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Mahkeme, 'Haksız tahrik var' dedi

Kağıthane'de 36 yıllık eşi 'ı evinde başına av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan , haksız tahrik indiriminden yararlanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 18:00
Mahkeme, 'Haksız tahrik var' dedi

10.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık ile müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı. Geçen celse esas hakkındaki görüşünü tekrarlayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın evde tartıştığı eşi 'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğünü, daha sonra sanığın tüfekle birlikte polise teslim olduğunu belirterek 'eşini kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış istemiyle cezalandırılmasını istedi.

''MAHKEMENİN GÖREVİ KADIN CİNAYETLERİNİ ÖNLEMEK DEĞİL''

Sanık avukatı da müvekkili hakkında haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istedi. Tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat'ın avukatı, "Kadın lerini önlemek, mahkemelerin görevi değildir. Mahkemelerin tek görevi, ceza yargılamalarını yapmaktır. 15 yıl önce müvekkilim hakkında kısıtlama kararı alınmış. Oğlum beni dövüyor diyor. Bu adam 15 yıl boyunca öldürülme korkusu yaşıyor. 15 yıldır hasta. Bu adamın ailesi tarafından ağır baskı altında tutulduğunu karar verirken gözetilmesini istiyorum. Haksız tahrik hükümlerinden faydalandırılsın" dedi. Ali Rıza Özpolat da önceki savunmalarını tekrar ederek takdiri mahkemeye bıraktı.

20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra sanığın öldürme eylemini maktulden kaynaklanan haksız fiilin meydana getirdiği hiddet etkisi altında gerçekleştirdiğini belirterek cezasını 24 yıl hapis cezasına çevirdi. Sanığın yargılama sürecindeki iyi hali ve davranışlarını da göz önünde bulunduran mahkeme, sonuçta Ali Rıza Özpolat'ın 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Duruşmayı takip eden bir grup Kadın Meclisi üyeleri verilen karara tepki gösterdi. İddianamede Kağıthane'de 13 Mayıs 2016 günü Ali Rıza Özpolat'ın eşi Halide Özpolat'ı av tüfeğiyle öldürdüğü anlatılıyordu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özpolat, psikolojik sorunları olduğunu söyleyince Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 'Üst soydan birisini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Ali Rıza Özpolat savcılık ifadesinde eşiyle sürekli tartıştıklarını, eşini korkutmak için evde bulunan tüfeği alarak havaya doğrulttuğu sırada tüfeğin ateş aldığını iddia etmişti.

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