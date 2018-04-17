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'da bir garip soygun! Müşterilerin işlemlerini bekledi...

'da bir markete giren eli silahlı soyguncu, kasada sakince müşterilerin işlemlerini tamamlamasını bekledi. Soyguncu daha sonra da kasayı boşaltıp müşterileri gasp etti. Soyguncu daha sonra "Bana bu kadar hasılat yeter" diyerek kayıplara karıştı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 11:45
Eyüpsultan'da bir garip soygun! Müşterilerin işlemlerini bekledi...

Olay, Akşemsettin Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta 18.00 sıralarında yaşandı. Silahlı maskeli bir kişi soygun için markete girdi. Soyguncu kasiyerden paraları isterken, bu sırada içerde bulunan diğer müşterilerin sıraya girdiğini görünce kasanın arkasına geçti. Müşterilerin işlemlerini tamamlamasını bekleyen soyguncu kasada bulunan bin lirayı aldı; müşterilerin cüzdanlarındaki paraları gasp etti. Soyguncu daha sonra "Bana bu kadar hasılat yeter" diyerek kayıplara karıştı. Bu anları marketin güvenlik kameraları da kaydetti.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Kamera kayıtlarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri soyguncunun aynı semtte oturan Çağdaş G. olduğunu belirledi. Çağdaş G. polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen Çağdaş G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eyüpsultan'da bir garip soygun! Müşterilerin işlemlerini bekledi...
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