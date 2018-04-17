Gözaltındaki zanlı, sağlık kontrolüne giderken öldürüldü

Hakkında "hakaret" suçundan arama kararı bulanan Uğur Bakır (38), Yaprak Mahallesi Zafer Caddesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bakır, sağlık kontrolü için götürüldüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde polis aracından indirildiği sırada kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Hakkında "hakaret" suçundan arama kararı bulanan Uğur Bakır, polis aracından inerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Bakır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN İZ ARANDI

Hastanenin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay nedeniyle bir süre kapatılan Acil Servis bölümü yeniden açıldı.