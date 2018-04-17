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Gözaltındaki zanlı, sağlık kontrolüne giderken öldürüldü

'te gözaltındayken hastaneye sağlık kontrolüne götürülen zanlı, ndan indirildiği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Şehitkamil Devlet Hastanesi önünde 'a tabancayla ateş edip olay yerinden kaçan şüpheli A.T'nin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu tabanca ile yakalandığı öğrenildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 20:05
Gözaltındaki zanlı, sağlık kontrolüne giderken öldürüldü

Hakkında "hakaret" suçundan arama kararı bulanan (38), Yaprak Mahallesi Zafer Caddesi'nde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bakır, sağlık kontrolü için götürüldüğü ndan indirildiği sırada kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Hakkında "hakaret" suçundan arama kararı bulanan Uğur Bakır, polis aracından inerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Bakır, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN İZ ARANDI

Hastanenin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay nedeniyle bir süre kapatılan bölümü yeniden açıldı.

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