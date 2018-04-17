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'da 'fosforik asit' şüphesi

Büyükçekmece'de boş bir araziye bırakılan ve içinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen variller üzerinde ekiplerin yaptıkları ilk inceleme sona erdi. Ekipler varillerin içerisinde bulunan maddenin "fosforik asit" olabileceği tahmininde bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 01:55
İstanbul'da 'fosforik asit' şüphesi

Büyükçekmece Eskici köyünde bulunan boş bir araziye yaklaşık 10 varil bırakıldı. Varillerin içinde kimyasal madde olduğundan şüphelenen vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ilk Büyükçekmece Belediyesine bağlı ekipler ulaşırken ve İSTAÇ ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemelerde varillerin içerisinde bulunan maddenin "fosforik asit" olabileceği tahmininde bulundu. Variller yine ekipler tarafından araçlara yüklenerek incelenmek üzere götürüldü. Edinilen bilgiye göre, maddelerin cilde doğrudan temas etmesi durumunda zararlı olabileceği ve gözler için de sakıncalı olduğu öğrenildi. Çevrede ev olmaması ve varillerin toprağa karışmaması olası bir faciayı önledi. Yaşanılan bu olay geçtiğimiz günlerde koyun ve tavukların telef olduğu Büyükçekmece'deki hidrojen siyanür hadisesini hatırlattı.

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İstanbul'da 'fosforik asit' şüphesi
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