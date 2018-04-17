Kazada ezilmekten son anda kurtuldu

Kaza
Taşyaka mahallesindeki Ölüdeniz Caddesindeki ile Baha Şıkman Caddesindeki kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi.
Bedia Ö. Yönetimdeki 48 PT 222 plakalı kamyonet, ışıklardan geçtiği sırada sağ tarafında ilerleyen ,Nuri Kaçmaz'ın kullandığı 48 GK 590 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin altına giren motosiklet bir süre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalan motosiklette bulunan Kaçmaz çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçmazın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazanın etkisiyle şoka giren kamyonet sürücüsü Bedia. Ö vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalıştı. Kaza anında kuaför dükkanın önünden geçmekte olan bir kişi saniyelerle ezilmekten son anda kurtuldu.
Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye, saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin çarptığı motosiklete çarptığı ve kaza anında bir kişin ezilmekten son anda kurutulduğu görülüyor.