Manavgat’ta düşerek başından yaralanan turist hastaneye gitmemek için direndi

Olay bugün sabah saatlerinde İbrahim Sözen Caddesinde kapalı çarşı önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen Alman uyruklu turist, yaya geçidi yerine refüjdeki korkulukların arasından karşıya geçmek isterken, yolun ortasında bulunan dubaların takılı olduğu plastik zemine ayağı takılarak asfalta düşüp başını yere çarptı. Yere yığılan ve kanlar içerisinde kalan üzerinde kimlik bulunmayan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar ve vatandaşlar yaptı. Alman turisti sandalyeye oturtan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekibi, ambulansta ilk müdahaleyi yaparken, yaşlı turist tüm ısrarlara rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek ambulanstan indi. Alman uyruklu turist, ısrarlara aldırış etmeksizin biraz ilerideki minibüs durağına giderek üzeri kanlı bir şekilde minibüse bindi ve olay yerinden ayrıldı.

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