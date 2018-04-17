Ordu'da fuhuş operasyonu: 11 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 11 Nisan'da Ünye ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra dün Ünye Adliyesine çıkarılan ve aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Aynı operasyonda haklarında işlem yapılan 9 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edildi.

Ordu'da 11 Nisan'da çevik kuvvet polislerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen toplam 95 bin 550 lira, 3 bin 100 dolar, 150 avro, 200 Gürcistan larisi, ikişer altın kolye, altın bileklik, altın yüzük ve bir altın zincir, kurusıkı tabanca, 6 fişek ele geçirilmişti.