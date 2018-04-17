Otelde dehşet

Batman
'dan İstanbul
'a kardeşi V.B.'nin nişanına gelen Mehmet B., kendilerine ait otelde uyuşturucu
satıcılarının silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların asıl hedefinin ise oteli işleten diğer kardeşi Ş.B. olduğu tespit edildi. Olay, Haliç'teki otelde geçtiğimiz gün meydana geldi. 25 yıldır Devlet Demiryolları'nda memur olarak çalışan Mehmet B. en küçük kardeşi V.B.'nin nişanı için İstanbul'a gelmişti. Kardeşinin işlettiği otelde konaklıyordu. İddiaya göre; Ş.B. daha önce Maltepe
'de uyuşturucu satıcısı lideri olarak gözaltına alınan "Maykıl" kod adlı Mikail Ö.'nün en küçük kardeşi Bayram Ö. tarafından tehdit ediliyordu. Bayram Ö. kendi ismini kullanarak otele gelenlerin kayıt dışı kalmalarına izin verilmesini istiyordu. Otel sahipleri ise "Kaçak kalmak yasak" diyordu. Olay günü 04.30'da otele gelen uyuşturucu satıcısı bir grup, otel sahibi kardeşlerden birini dışarı çağırarak tehdit etti. İki erkek ve 1 kız otelde kayıt dışı kalmak istedi. Danışmadaki görevli, ilk olarak buna izin vermedi. Ş.B.'yi bilgilendirdi. O da polisi aradı ve 3 kişi gözaltına alındı. Ş.B. karakolda ifade verirken, otele aynı gün saat 08.00'de saldırı düzenlendi. Kar maskeli ve silahlı iki kişi, otelin danışmasında oturan Mehmet B.'ye kurşun yağdırdı. Yaralanan Mehmet B. hastanede tedaviye alındı. O anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. 'DEVLET BİZİ KORUSUN'
Asıl hedefin kendisi olduğunu söyleyen Ş.B., şöyle konuştu: "Kardeşimi ben sanmış olabilirler. Çünkü Bayram Ö. beni çağırdı. 'Gönderdiklerimi kimliksiz alacaksın' dedi. Ben de "Olmaz" dedim. Tehdit ettiler ama boyun eğmedik. Polis otelde 5 kovan buldu. Daha önce buradaki kimi esnafın kardeşini vurdular, kiminin oğlunu öldürdüler. Herkesi sindirdiler ama biz karşı çıktık. Yine gittik, yine şikâyet ettik. Hayati tehlikemiz hala devam ediyor. Devletin bizi bu uyuşturucu mafyasından korumasını istiyoruz."