Özgecan Aslan şarkılarla anıldı

Şef Vladimir Lungu tarafından yönetilen konserde Pablo de Sarasate'nin keman için bestelediği Zigeunerwelsen'i ve Vittorio Monti'nin keman için yazdığı Csardas'ını Keman sanatçısı Gamze Erengönül seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde ise Özge Gülbey Usta'nın "Kadın Ruhu ve Noumenon" adlı eserleri çalınırken perdeye de Özgeca Aslan'ın fotoğrafı yansıtıldı. Düzenlemelerini Özge Gülbey Usta'nın yaptığı Çökertme ve Gerizler Başı gibi anonim türküler ve Şükrü Tunar'ın Söyleyemem Derdimi adlı bestesini seslendirildi.

Keman sanatçısı Gamze Erengönül, Korno Sanatçısı Altuğ Tekin, Klarinet sanatçısı Özlem Tanrıkulu ile Fagot ve vokal'de Aşkın Usta solist olarak katıldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musiki Konservatuvarı öğretim görevlileri Füsun Aşkan, Bora Okdan danslarıyla renk kattı. Konuklara hitap eden DESO Müdürü Doç. Dr. Aslı Gedikli, üniversitenin ve İzmir'in kültür sanat yaşamında artık belirli bir yere sahip olan DESO'yu ulusal ve uluslararası platformda daha da ileri bir düzeye taşıyabilmek için bir sanatçı ve akademisyen olarak 21 yıllık tüm birikim ve tecrübesini aktarıp, kendisine duyulan güvene layık olmaya çalışacağını söyledi.