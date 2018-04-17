Pişkin gaspçı

Akşemsettin Mahallesi Altan Sokak üzerinde bulunan bir markete dün akşam saatlerinde gelen gaspçı, silahını kasiyere doğrultup, "Paraya ihtiyacım var" dedi. Neye uğradığını anlamayan kadın kasiyer silahla burun buruna kalınca kasayı açmak zorunda kaldı. Gaspçı kasadaki paraları aldığı sırada markette bulunan iki müşteri de kasaya geldi. Silahlı gaspçıyı gördükleri halde sıraya girip kasada hiçbir şey olamamış gibi ödeme yapmaları ise dikkat çekti.

Gaspçı kasadaki paraları aldıktan sonra kasaya geçip, içerideki müşterilerin de alışverişini tamamladı. Onlardan aldığı parayla birlikte kayıplara karıştı. Olay yerine giden Gasp Büro Amirliği dedektifleri eşkal üzerine başlattığı çalışma sonucu adresini belirlediği gaspçıyı operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.