Sakarya'da "torbacı" operasyonu

Alınan bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen "sokak torbacılarına" yönelik operasyon düzenlendi.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ev, araç ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda 119 uyuşturucu hap, 156,25 gram esrar, 51,83 gram sentetik uyuşturucu hap, 18,97 gram toz esrar, 3,73 gram skunk, 0,66 gram kokain, 5 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 2 terazi ve "uyuşturucu madde ticareti"nden elde edildiği değerlendirilen 480 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyona ait görüntüler de basınla paylaşıldı.

Emniyetin kameralarına yansıyan görüntülerde, ekiplerin belirlenen adreslere operasyon düzenlemesi ile ev ve araçlarda yapılan aramalar yer alıyor.