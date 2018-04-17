Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Sokak köpekleri saldırdı 3 oğlak telef oldu

Sokak köpekleri saldırdı 3 oğlak telef oldu

’da sokak köpekleri keçi sürüsüne saldırdı 3 oğlak telef oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 06:47
Sokak köpekleri saldırdı 3 oğlak telef oldu
Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı civarında bulunan boş bir arazide meydana geldi.

Fesi Tekin'e ait olan keçi sürüsü boş bir arazide otladığı sırada yaklaşık 15 köpek tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anında sürüdeki keçilerin hepsi bir yana kaçarken, sürü içerisinde bulunan 4 oğlak kaçamadı. Oğlaklardan 3 tanesi telef olurken biri de yaralandı.

Daha sona çevredeki bir vatandaş köpek sürüsünü kovaladı. Ardından olay yerine gelen sürünün sahibi Tekin, saldırı sırasında kaçan keçilerini çevrede aramaya başladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak köpekleri saldırdı 3 oğlak telef oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN