Teke böceği ağaç kestirdi

Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki dere kenarındaki ağaçlarda teke böceği
tespit edildi. Beykoz Belediyesi tarafından karantinaya alınan böceklerin çevredeki ağaçlara sıçramaması için kesilmesi kararlaştırıldı. Ancak çevre sakinleri bölgede inşaat projesi nedeniyle ağaçların kesileceğini söyleyerek karşı çıktı. Ağaç kesme işlemleri sırasında bölgeye gelen vatandaşlar ekiplere engel oldu. Tarım Müdürlüğü yetkilileri de böceğin çevre ağaçlara yayılma riskinin ciddi sorunlar doğurabileceğini belirterek kesime mecbur kalındığını belirtti. Tartışmaların ardından Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen 187 ağacı kesti.