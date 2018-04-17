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ağaç kestirdi

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Teke böceği ağaç kestirdi
Beykoz Çubuklu Mahallesi'ndeki dere kenarındaki ağaçlarda tespit edildi. Beykoz Belediyesi tarafından karantinaya alınan böceklerin çevredeki ağaçlara sıçramaması için kesilmesi kararlaştırıldı. Ancak çevre sakinleri bölgede inşaat projesi nedeniyle ağaçların kesileceğini söyleyerek karşı çıktı. Ağaç kesme işlemleri sırasında bölgeye gelen vatandaşlar ekiplere engel oldu. Tarım Müdürlüğü yetkilileri de böceğin çevre ağaçlara yayılma riskinin ciddi sorunlar doğurabileceğini belirterek kesime mecbur kalındığını belirtti. Tartışmaların ardından Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, daha önceden belirlenen 187 ağacı kesti.
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Teke böceği ağaç kestirdi
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