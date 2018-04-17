Tramvay yoluna giren maganda genci öldürdü

Kayseri
'de, yasak olmasına rağmen yoğun trafikten kurtulmak için girdiği tramvay yolunda hız yapan sürücünün çarptığı 20 yaşındaki genç öldü. Kayseri'de önceki gece, araçların girmesi yasak olmasına rağmen kentin en işlek yerlerinden Sivas Caddesi üzerindeki tramvay yoluna giren sürücü, üstüne üstlük bir de hız yaptı. Bir süre sonra, tramvay durağındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 20 yaşındaki Muhammed Altungeyik'e çarptı. Vatandaşların tepkisinden korkan otomobil sürücüsü aracı bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Altungeyik, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis, kaçan trafik magandasını arıyor.