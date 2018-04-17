Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Tramvay yoluna giren maganda genci öldürdü

Tramvay yoluna giren maganda genci öldürdü

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
Tramvay yoluna giren maganda genci öldürdü
'de, yasak olmasına rağmen yoğun trafikten kurtulmak için girdiği tramvay yolunda hız yapan sürücünün çarptığı 20 yaşındaki genç öldü. Kayseri'de önceki gece, araçların girmesi yasak olmasına rağmen kentin en işlek yerlerinden Sivas Caddesi üzerindeki tramvay yoluna giren sürücü, üstüne üstlük bir de hız yaptı. Bir süre sonra, tramvay durağındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan 20 yaşındaki Muhammed Altungeyik'e çarptı. Vatandaşların tepkisinden korkan otomobil sürücüsü aracı bırakıp kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Altungeyik, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis, kaçan trafik magandasını arıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tramvay yoluna giren maganda genci öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN