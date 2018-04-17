Zula rezidansta teslimat AVM’de

İSTANBUL
'DA kokain kaçakçılığı yapan uluslararası iki çetenin bir AVM
'deki takasına polis baskın yaptı. 3 milyon liralık uyuşturucu yakalandı. Polis, uyuşturucu maddenin Ataşehir'deki lüks rezidansta sakladığını ve yurt dışından gelecek olan R.O. adlı kuryedeki uyuşturucuyla takas alacağını belirledi. Narkotimler, geçen salı A.D.'nin lideri olduğu 3 kişilik kurye çetesinin teslimat yapmak üzere evden ayrılması üzerine operasyonun düğmesine bastı. Uyuşturucu maddeyi iki ayrı araçla Yenibosna'daki bir AVM'nin otoparkına götüren çete üyelerine suçüstü yapıldı. R.O. A.D., R.O. ve S.D. takas sırasında yakalandı. Toplamda 3 milyon TL değerinde 1.6 kilo kokain, 1.5 kilo eroin ve 35 kilo ağırlığında 200 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.