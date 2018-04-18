Bir cinayet 31 gözaltı

İstanbul Ataköy'de sabah sporu yaptığı sırada silahlı saldırıda öldürülen Kemal Serdar Sitoçi'nin (69) katil zanlısı S.S.'nin de aralarında bulunduğu 31 şüpheli yakalandı. 23 Şubat'ta yaşanan olayda, Kemal Serdar Sitoçi sabah sporundan evine döndüğü sırada, yanına adres sorma bahanesiyle yaklaşan kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından 7 kurşunla öldürüldü. Görgü tanığının eşkal tarifi ve Sitoçi'nin bağlantıları doğrultusunda katil zanlısı S.S.'nin ismine ulaşıldı. S.S.'nin, Sarallar grubuna bağlı bir alt grup olan ve liderliğini 'Köpek Fatih' diye anılan F.İ.'nin yaptığı çetenin mensubu olduğu belirlendi. Farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda S.S.'nin de arasında olduğu 31 kişi gözaltına alındı. 5 kişi hâlâ aranıyor.

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