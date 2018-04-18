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'da 9 otomobile çarpan tırın sürücüsü kaçarken yakalandı

'da tırın 9 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, kaçan sürücü devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi tarafından yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 10:49 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 10:56
Ankara'da 9 otomobile çarpan tırın sürücüsü kaçarken yakalandı

Alınan ilgiye göre, Y.K. idaresindeki 14 EJ 001 plakalı tır, Ayaş yol ayrımı mevkisinde M.Y. yönetimindeki 01 VD 027 plakalı otomobile çarptı. nın ardından durmayan tırın sürücüsü aynı yöndeki 8 otomobile daha çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Yol üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli trafik polisi, kazayı görerek müdahale etti.

''ÖKSÜRDÜKTEN SONRA GÖZÜM KARARDI''

Sürücülerin kazaya karışan tırın kaçtığını ifade etmesi üzerine trafik polisi yaklaşık 4 kilometre sonra tırı durdurdu. Kazada yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu. Yakalanan tırın sürücüsünün polise verdiği ifadesinde "Öksürdükten sonra gözünün karardığını ve kazayı hatırlamadığını" söylediği öğrenildi.

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Ankara'da 9 otomobile çarpan tırın sürücüsü kaçarken yakalandı
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