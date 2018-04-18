Büyükçekmece’de ikinci Albatros Parkı krizi

CHP
'li Büyükçekmece Belediyesi
yine çok tartışılacak bir satışa imza attı. Albatros Parkı
'nın hemen bitişiğinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan 3.5 dönümlük arazi 7.5 milyon lira gibi cüzi bir rakama Ayhan Bacinoğlu isimli müteahhide satıldı. Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yakın arkadaşı olan ve bir dönem Büyükçekmecespor'un başkanlığını yürüten Bacinoğlu'na satılan deniz manzaralı arazinin üzerinde çok sayıda anıt değerinde olan çam ağacı bulunuyordu. ALBATROS KORKUSU
Albatros Parkı'nda yaşanan gerilimin tekrar etmesinden korkan Başkan Akgün, hafriyatı alan kişilerin gece çalışması talimatını verdi. Kimse görmesin diye inşaatın etrafı metrelerce yükseklikte koruyucularla çevrildi. Ardından çalışmalara start verildi. Bir taraftan 50-60 yıllık çam ağaçları kesilirken diğer taraftan da kamyonlar harıl harıl hafriyat taşıdı. Gece yapılan bu çalışmalarla birlikte çok sayıda ağaç vatandaştan saklanarak kesildi. Büyükçekmece Atatürk Mahalle Muhtarı Alkış Barış, anıt değeri taşıyan ağaçların kesilmesi üzerine İstanbul
Valiliği'ne bir dilekçe yazdı. Dilekçede, "Atatürk Mahallesi 292 ada 4 ve 516 ada 5 parsellerde mevcut ağaçlar zaman içinde ilgili idareler ve kendini bilmez kişiler tarafından kesilmekte veya çeşitli kimyasallarla tahrip edilerek yaşamlarına son verilmektedir" diye belirtti. KONUTUN YANINDA
Muhtar Barış, Başkan Akgün'ün ve ailesinin de oturduğu konutun hemen yanında yapılan çevre katliamına isyan ederek "Nükleerleri protesto edenleri, televizyon ve gazetelerde poz veren aktivistler nedense mevzu Büyükçekmece olunca sessiz kalıyorlar" dedi. Belediyenin zarara uğratıldığını da belirten Barış "Burası 7,5 milyona alınmış. 5 daireyle buranın arsa maliyeti karşılanır. Deniz manzaralı dairelerin tahmini satışları 1.5 milyon lira olacaktır" dedi. İSYAN ETMİŞLERDİ
Albatros Parkı'nın da Büyükçekmece Belediyesi basketbol takımının sponsoru olan firmaya 160 milyon liraya satılarak ağaçların kesilmesi üzerine çok sayıda aktivist günlerce burada eylem yapmıştı.